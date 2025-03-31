Пилотный проект телемедицины запустят в больницах Мытищ

Пилотный проект с роботом Светланой, которая звонит пациентам и напоминает о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства запустили в трех округах Подмосковья. Продлить рецепт дистанционно в Мытищах можно при самостоятельной записи на телемедицинскую консультацию по телефону 122 или на портале госуслуг «Здоровье».

Продление рецептов на льготные препараты с помощью телемедицинской консультации — это очень удобно: не нужно посещать поликлинику, все можно сделать по телефону. Для записи на телемедицинскую консультацию пациенты должны самостоятельно позвонить на номер 122 или записаться через портал госуслуг «Здоровье».

Приложение для телефона «РТ Доктор Онлайн» создали для удобства пациентам. Через приложение можно провести консультацию с помощью видеосвязи или обсудить свой вопрос в чате. Приложение пришлет напоминание о запланированной телемедицинской консультации. Если у пациента нет приложения, то провести консультацию можно по обычному телефонному звонку. Врач свяжется с пациентом строго по времени записи. Нужно ожидать звонка от врача, так как без приложения напоминание заранее не придет.

Через телемедицину также можно получить консультацию врача онлайн, обсудить результаты анализов, закрыть больничный лист и записаться на диспансеризацию. Установить на телефон приложение «РТ Доктор Онлайн» можно через сервисы приложений. Регистрация в приложении осуществляется через учетную запись на портале «Госуслуги». Без приложения пользоваться сервисом телемедицинских консультаций тоже возможно. Врач позвонит на номер телефона пациента, указанный в его электронной карте.

Жителям Мытищ робот Светлана может позвонить с номера 8(498)602-31-35. Искусственный интеллект не отправляет СМС и не запрашивает коды, поступившие на телефон. Такую информацию запрашивают только мошенники.