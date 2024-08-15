Пикник для семей пройдет в молодежном центре «Импульс» в Мытищах

Пикник для молодых родителей будет проходить на открытом воздухе при поддержке молодежного центра «Импульс» в Мытищах. Семьи смогут провести легкую тренировку для здоровой спины вместе с квалифицированным инструктором.

Участников встречи клуба «Импульс семьи» ждут интересные мастер-классы и полезные советы. Инструктор коррекционной гимнастики Анна Рыжохина покажет упражнения для укрепления спины для детей и взрослых. После легкой тренировки она расскажет о том, как ребенку улучшить осанку перед началом учебного года, как правильно организовать рабочее место для школьника и как минимизировать развитие сколиоза.

Регистрация участников ведется на сайте клуба «Импульс семьи». Встреча пройдет 16 августа в 18:00 в молодежном центре «Импульс» по адресу: улица Силикатная, дом № 12.

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