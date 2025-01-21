Пианист из Подольска получил третью премию на международном конкурсе

Пианисту Подольской филармонии Александру Широкову вручили третью премию на Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Народной артистки России Хиблы Герзмава. На протяжении трех туров он исполнил арии и камерную музыку знаменитых композиторов разных времен.

Солист Подольской филармонии Александр Широков также преподает в Московской государственной консерватории. Он выпускник молодежной оперной программы Большого театра.

Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров предоставляет талантливым исполнителям возможность дебютировать на главных оперных сценах, выступать на концертах, организованных фондом российской оперной певицы Хиблы Герзмавы. Участники должны были пройти три тура. Александр Широков вместе с иллюстраторами-выпускниками молодежной оперной программы Большого театра исполнил арии Моцарта, Штрауса, Римского-Корсакова и камерную музыку Рахманинова, Метнера.

«Очень рад, что со мной в ансамбле выступали умные, профессиональные люди. Благодаря этому получился такой результат и все получили столько удовольствия от выступлений на сценах Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко», — поделился Широков.