Певица Виктория Цыганова выступила в Истре в честь Дня Победы

В честь 80-летия Великой Победы перед жителями муниципального округа Истра выступила певица Виктория Цыганова на площади «Дружбы» в Истре. Кроме популярных треков, Виктория презентовала новую песню — «Русский платочек».

Она посвятила эту песню всем девушкам и женщинам, которые ждут своих мужчин со Специальной военной операции. Выступление народной артистки стало финальной точкой торжеств, которые проходили на главной площади города. Со сцены звучали как песни военных лет, так и авторские композиции Виктории Цыгановой, посвященные родине и ее защитникам в годы Великой Отечественной войны и тем, кто стоит на ее страже в зоне Специальной военной операции.

«Всем нам — веры крепкой, добивать фашистов, чтобы они больше никогда не поднялись на нашу землю, и встретить столетие Победы здесь», — пожелала Виктория Цыганова.

Завершился концерт песней «День Победы». Для этого номера на сцену поднялись участники «Легиона Вагнера» с флагами.