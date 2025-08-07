Певица Максим выступит на концерте ко Дню города в Щелкове

На еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку к 100-летию Щелкова. Специалисты отметили, что на улицах города начали устанавливать растяжки и листовки, а также определили список хедлайнеров. На сцене выступят группа 5sta Family и известная певица МакSим.

Основные мероприятия пройдут 23 августа. В этот день состоится праздничный концерт с участием звездных гостей.

Глава Щелкова Андрей Булгаков также сообщил, что пройдет более 140 флешмобов, викторин, квестов, экскурсий, открытий новых площадок и спортивных состязаний, а также ночной забег, акция «100 добрых дел», встречи с ветеранами, фестивали, ярмарки и большой матч по футболу со звездами.

«Несколько лет подряд мы отмечали День города в соответствии с реалиями — по-семейному. Но сейчас подходим к знаменательной дате, объединяющей поколения и нашу уникальную историю. Получили огромное количество обращений и стало очевидно, как много людей ждет возможность отпраздновать вместе. Мы готовим это событие для каждого, кто выразил такую потребность, обратился лично или коллективно с просьбой отметить 100-летие любимого города», — сказал Андрей Булгаков.

День города отметят сдержанно — без салюта и излишеств, но с уважением к истории и правильным смыслам.