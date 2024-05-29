Певица Катя Лель поздравила Протвино с Днем города

Фото: Телеканал «360»

Протвино отпраздновал 64-летие. Более 12 часов жители гуляли на празднике, а финалом Дня города стало выступление Кати Лель.

На площади Дворца спорта «Импульс» собрались сотни жителей. Там проходили эстафеты и конкурсы, работали фуд-корт, батуты и тематические фотозоны.

Основатель школа резьбы по дереву Владимир Ушаков провел творческий мастер-класс по изготовлению сувениров. Также на празднике жители могли познакомиться с архивными фотографиями родного города. Историко-краеведческий музей Протвино предложил жителям проверить свои знания по истории, географии и культуре родного края на викторине.

Сегодня в Протвине проживает более 36 тысяч человек. Градообразующим является Институт физики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

«Город Протвино это красивый, уютный, современный город Южного Подмосковья, стремящийся к развитию, старающийся менять жизнь к лучшему. В городе реконструируются социальные объекты, ремонтируются старые и открываются новые общественные пространства. Поздравляю всех с прекрасным праздником — с Днем города Протвино», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Все 12 часов праздника продолжался большой концерт, в котором приняли участи коллективы Противина. Кульминацией праздника стало выступление Кати Лель.

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