Певица из Люберец стала обладателем Гран-при патриотического конкурса

В инженерно-технологическом лицее городского округа Люберцы 28 апреля прошел финал патриотического конкурса «Голоса Победы». В этом году на участие в нем было подано 317 заявок, в финал вышли 70 сильнейших участников.

Идейный вдохновитель конкурса Ольга Гоффе рассказала: «География конкурса оказалась по-настоящему широкой. Вокалисты приехали из Арзамаса, Белгорода, Евпатории, Ржева, Твери, Саратова, Рыбинска и других городов, а также из более чем 15 муниципалитетов Московской области».

По итогам конкурса Гран-при завоевали сразу несколько участников из разных возрастных категорий. В младшей возрастной группе лучшими были признаны Варвара Дубовикова из Люберец и Макар Щеглов из Новомосковска. В старшей группе победу одержали Мария Гусева из Раменского и Татьяна Бабкина из Домодедова.

Победителям вручили ценные призы — цифровое пианино и беспроводную микрофонную систему. Организаторы выразили благодарность спонсорам и партнерам проекта: депутату Московской областной Думы Дмитрию Дениско, Люберецкому отделению Союза женщин России, медицинскому центру «Марусино», представителям бизнеса и социальным организациям городского округа Люберцы.