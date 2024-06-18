Певица Анет Сай выступила на Дне города в Пущине

Сегодня на территории Пущино работает девять научно-исследовательских институтов, а также обсерватория Российской академии наук. С 1962 года Пущино имеет статус научного центра биологических исследований.

«Пущино — один из лидеров научной мысли как Подмосковья, так и России. Это целиком заслуга отцов-основателей, ученых и жителей города. Сегодня Пущино — красивый, современный и зеленый город. Я бы хотел поздравить жителей и пожелать городу развития и процветания», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга.

Выдающихся жителей города наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили эндоскописту больницы Пущинского научного центра РАН Александру Никитину.