Певица Анет Сай выступила на Дне города в Пущине

Фото: Телеканал «360»

Наукоград Пущино отпраздновал свой 58-й день рождения. Сюрпризом для жителей стало выступление певицы Анет Сай.

Сегодня на территории Пущино работает девять научно-исследовательских институтов, а также обсерватория Российской академии наук. С 1962 года Пущино имеет статус научного центра биологических исследований.

«Пущино — один из лидеров научной мысли как Подмосковья, так и России. Это целиком заслуга отцов-основателей, ученых и жителей города. Сегодня Пущино — красивый, современный и зеленый город. Я бы хотел поздравить жителей и пожелать городу развития и процветания», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга.

Выдающихся жителей города наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили эндоскописту больницы Пущинского научного центра РАН Александру Никитину.

После официальной части гостей праздника ждала насыщенная праздничная программа: концерт, ретровыставка, ярмарка, мастер-классы и спортивные состязания. Завершало праздник выступление певицы Анет Сай, которой подпевали взрослые и дети.

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