Певица Анет Сай выступила на Дне города в Пущине
Наукоград Пущино отпраздновал свой 58-й день рождения. Сюрпризом для жителей стало выступление певицы Анет Сай.
Сегодня на территории Пущино работает девять научно-исследовательских институтов, а также обсерватория Российской академии наук. С 1962 года Пущино имеет статус научного центра биологических исследований.
«Пущино — один из лидеров научной мысли как Подмосковья, так и России. Это целиком заслуга отцов-основателей, ученых и жителей города. Сегодня Пущино — красивый, современный и зеленый город. Я бы хотел поздравить жителей и пожелать городу развития и процветания», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга.
Выдающихся жителей города наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» присвоили эндоскописту больницы Пущинского научного центра РАН Александру Никитину.
После официальной части гостей праздника ждала насыщенная праздничная программа: концерт, ретровыставка, ярмарка, мастер-классы и спортивные состязания. Завершало праздник выступление певицы Анет Сай, которой подпевали взрослые и дети.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».