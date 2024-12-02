Сегодня 15:00 «Помогаете вдохновением и временем». Андрей Воробьев — на встрече с певцом SHAMAN и молодежью Андрей Воробьев и SHAMAN стали участниками встречи с молодежью Подмосковья 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

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«Пока мы едины, мы непобедимы», — так молодежь Подмосковья поприветствовал Андрей Воробьев на встрече проекта «Мы — будущее. Сила смыслов». Ребят пригласили в дом правительства пообщаться с певцом и заслуженным артистом России SHAMAN.

«Рад видеть молодых, активных, неравнодушных. Вы приехали со всех уголков Подмосковья — нашей любимой территории любимой страны. Каждый из вас, вы — люди активные. С разного возраста очень вовлечены в патриотическую жизнь городов, школ, домов культуры», — отметил Андрей Воробьев. В зале Дома правительства Подмосковья собрались активисты молодежных движений, волонтеры, неравнодушные школьники и студенты. Проект «Мы — будущее. Сила смыслов» — серия паблик-токов, где ребята встречаются с топовыми спикерами.

Свое личное время, свои силы и вдохновение вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, чтобы быть с теми, кто нуждается в поддержке. Это прекрасное чувство. Я здесь, чтобы за это вас поблагодарить. Андрей Воробьев

Подрастающее поколение — те, на кого нужно опираться во многих вопросах, добавил глава Подмосковья. «Особенно сейчас, когда большое количество детей, которые учатся в школах, ждут своих отцов и гордятся ими, нуждаются в диалоге, нуждаются в том, что требует разъяснений и понимания того, к чему мы идем и почему. Мы обеспечиваем безопасность нашей страны», — сказал губернатор. Юнармия, «Молодая гвардия», студенческие отряды, общественные движения активно вовлечены в поддержку, сказал Андрей Воробьев.

Вы большие молодцы. Сегодня к нам приехал человек, который творчеством и выступлениями делает очень важное дело. Это известный исполнитель, который, уверен, оставит содержательные смыслы в разговоре. Андрей Воробьев

Губернатор поприветствовал на сцене исполнителя SHAMAN.

Фото: 360.ru

«Считаю, что умение в жизни чувствовать плечо близкого человека, партнера, единомышленника, друга, члена семьи — это всегда очень важно. Каждый из нас проходит через различные сложности. Кого-то эти сложности ломают. В наши жизненные планы не входит ломаться. У каждого человека должен быть свой характер, свой взгляд, но и должны быть единомышленники», — отметил глава Подмосковья. По его словам, это может быть наставник, мать, отец, друг, педагог, мастер на производстве или даже просто сосед — все ситуации очень разные. Но, если ты окружаешь себя близкими, на которых можешь положиться, ты сильнее. Как и если ты даришь внимание и добро другим.