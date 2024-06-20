Певец Shaman дал концерт в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Российский исполнитель Shaman выступил во дворце культуры «Родина» в Химках. Концерт посетили свыше тысячи жителей городского округа.

Певец исполнил хиты «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и другие композиции. Широкую известность артисту принесли вокальные способности, образ и авторские песни. Интерес публики к творчеству певца подтверждает более миллиарда прослушиваний и просмотров на популярных цифровых платформах.

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