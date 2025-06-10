Певец Олег Газманов выступит на Дне города в Истре

В День России Истра будет отмечать и День города, концертная программа будет длиться шесть часов. Хедлайнером станет Народный артист России Олег Газманов.

В этом году Истре исполнится 244 года, в честь этого на площади Дружбы пройдет праздничный концерт. Выступят в этот день: Концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Ансамбль ГУО „Институт пограничной службы Республики Беларусь“, группа „Jordan Brass Band“. А также пройдет эстрадная программа творческих коллективов муниципального округа „Истра — зеркало России“.

Еще проведут мастер-класс по фехтованию «Укол мастера» для всех желающих, а закончит вечер Олег Газманов, он исполнит несколько песен.

Обращаем внимание, что в этот день с 16:00 до 18:00 на улице Ленина в Истре будет временно ограничено автомобильное движение. Со схемой ограничения проезда можно ознакомиться здесь.