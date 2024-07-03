Певец из Воскресенска вошел в состав всероссийского «Хора Первых»

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Активист лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Кирилл Налимов стал участником всероссийского сводного «Хора Первых», объединяющего 100 талантливых ребят из различных регионов России. Этот хор активно участвует в крупных концертах с участием звезд на Красной площади и других площадках Москвы.

Уже в июле Кирилл примет участие в летнем мероприятии на территории арт-кластера «Таврида» в Крыму. В рамках этого мероприятия он займется репетициями под руководством профессиональной режиссерско-преподавательской группы и выступит на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

Сам участник уверен, что возможность участия в хоре откроет новые возможности, поможет в раскрытии вокальных данных и достижении новых высот.

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