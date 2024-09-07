Певец Дмитрий Маликов провел интерактивное шоу для юных жителей Химок

В театре «Наш Дом» городского округа Химки состоялось особенное мероприятие в честь Дня города — народный артист России Дмитрий Маликов представил свою программу «Уроки музыки». В зале собрались дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, а также победители и лауреаты различных творческих конкурсов.

Глава округа Дмитрий Волошин поздравил юных жителей Химок, подчеркнув их уникальность и талант.

«Вы все отличаетесь друг от друга, каждый из вас по-своему талантлив. Я желаю вам, чтобы, несмотря на все отличия, вас всех объединяло одно — стремление к собственному развитию. Мы верим, что вы сможете достичь больших высот, а мы всегда готовы поддержать любые начинания!», — обратился он к ребятам.

В рамках социально-образовательного проекта Дмитрия Маликова «Уроки музыки» для детей было организовано интерактивное шоу.

«В Химках я бываю часто, вижу, как город развивается. Приехал в гости для того, чтобы поддержать ребят, особенно тех, кто занимается музыкой. Творческое образование имеет огромное значение для воспитания и формирования ребенка», — отметил артист.

День города в Химках традиционно отмечают в первую субботу сентября. В этом году все мероприятия проходят под девизом «Химки. Успех в единстве поколений». Главная задача праздника — сохранить историческую память о героях и выдающихся жителях, которые внесли свой вклад в развитие города.

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