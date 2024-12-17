Певец Буйнов исполнит мечту ребенка на акции «Елка желаний» в Подмосковье

Александр Буйнов присоединился к акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он приехал в детский центр Рошаля и исполнил мечту девочки о новой плюшевой игрушке.

Буйнов приехал в детский центр имени Рошаля в Красногорске, где лечат детей со сложными заболеваниями. В холле госпиталя поставили большую елку, на которой вместе с игрушками висят детские письма с желаниями на Новый год. Александр снял один из конвертов — ему попалась мечта семилетней Кати, которая загадала получить к празднику плюшевую собаку с длинными ушами.

«Нет ничего проще! Мой подарок скоро передадут Кате, а всем ребятам мне хочется пожелать здоровья, и пусть все ваши мечты и желания сбываются! А всех взрослых призываю совершать больше добрых и полезных дел», — написал певец в своем Telegram-канале.

Буйнов отметил, что подарит Кате не одну, а две плюшевые собаки с длинными ушами. Одна будет мамой, а вторая — ее щенком.

На прошлой неделе олимпийский чемпион Александр Легков тоже стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он исполнил мечту девятилетней Полины, которая находится на лечении в медцентре Рошаля.