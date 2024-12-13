Александр Легков присоединился к акции «Елка желаний» в Подмосковье

Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он исполнил мечту девятилетней Полины, которая находится на лечении в медцентре Рошаля.

«Стать помощником Деда Мороза и исполнить желание ребенка, который лежит в больнице, я согласился без раздумий», — написал легендарный лыжник в своем Telegram-канале.

Легков приехал в новую детскую клинику имени Рошаля в Красногорске, где лечатся дети со сложными заболеваниями со всего Подмосковья. В холле установили большую елку, на которой среди игрушек висят конверты с желаниями маленьких пациентов. Выбрав один из них, можно исполнить чью-то мечту.