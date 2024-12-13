Александр Легков присоединился к акции «Елка желаний» в Подмосковье

Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы Александр Легков стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он исполнил мечту девятилетней Полины, которая находится на лечении в медцентре Рошаля.
«Стать помощником Деда Мороза и исполнить желание ребенка, который лежит в больнице, я согласился без раздумий», — написал легендарный лыжник в своем Telegram-канале.
Легков приехал в новую детскую клинику имени Рошаля в Красногорске, где лечатся дети со сложными заболеваниями со всего Подмосковья. В холле установили большую елку, на которой среди игрушек висят конверты с желаниями маленьких пациентов. Выбрав один из них, можно исполнить чью-то мечту.
«Мне выпало стать волшебником для девятилетней Полины. Сегодня приехал к ней с подарком. Надеюсь, он ей понравился. А еще, мы договорились вместе покататься на лыжах, когда она выпишется из больницы. Но это уже больше похоже на исполнение моего желания», — добавил Александр.
Ранее Московская усадьба Деда Мороза рассказала, о чем чаще всего просят дети в письмах волшебнику. Самыми желанными подарками под елкой остаются гаджеты и игрушки, но есть и запросы, которые невозможно купить.
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