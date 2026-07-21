Подмосковная фармкомпания зарегистрировала оригинальный препарат в Ботсване

Биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» получила регистрационное удостоверение на оригинальный препарат «Полиоксидоний» в Ботсване. Это открывает компании путь на рынок стран Южной Африки.

По словам заместителя председателя правительства Московской области, министра инвестиций, промышленности и науки Екатерины Зиновьевой, при выводе препарата на рынок Ботсваны учитывались эпидемиологические особенности региона и актуальные заболевания. Регистрация прошла в соответствии со стандартами национального регулятора и включала детальную проверку досье и образцов препарата.

Развитие международного направления остается ключевым для стратегии компании. По итогам 2025 года экспортная выручка «Петровакс Фарм» превысила два миллиарда рублей.

Выход на рынок Ботсваны — значимый этап развития международного бизнеса компании. Полученный опыт регистрации, взаимодействия с местным регулятором и партнерами создает основу для выхода на более крупные рынки региона, отметил руководитель экспортного направления «Петровакс Фарм» Илья Соколов.