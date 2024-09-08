Песни Кобзона и Розенбаума исполнят в парке Мира в Мытищах 11 и 13 сентября

Мероприятия в рамках проекта «Музыка в парке» продолжаются в Мытищах. На следующей неделе артисты исполнят песни Иосифа Кобзона и Александра Розенбаума.

Жители Мытищ могут наслаждаться исполнением композиций легендарных певцов в рамках проекта «Музыка в парке». Концерты пройдут в дни рождения артистов в зоне фонтана в парке Мира.

Солисты будут петь любимые песни Иосифа Кобзона 11 сентября и Александра Розенбаума — 13 сентября.

Отметим, что ранее в рамках проекта в парке исполнили хиты Юрия Шатунова.

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