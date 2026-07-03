Пеший поход к древнему городищу и курганам пройдет в Одинцове

Краеведческий поход к Бушаринскому городищу пройдет в Одинцове 4 июля. Маршрут приведет группу в долину реки Сетунь, в окрестности села Бушарино.

Здесь расположены остатки древней крепости, построенной представителями дославянской цивилизации. Городище Дьяковской культуры укреплено рядами рукотворных земляных валов и рвов. Его создание относят к третьей четверти первого тысячелетия до нашей эры.

Кроме археологических артефактов участники похода увидят панорамы лесов и полей, деревянный Михаило-Архангельский храмовый комплекс, памятник Лилии Юрьевне Брик, погребальный комплекс из славянских курганов XI–XIII веков, речные террасы и тайные лесные тропы.

Протяженность маршрута составит около четырех километров. Старт — в 11:00. Рельеф непростой — группе придется преодолевать спуски и подъемы, а также переходить реку в брод. С собой нужно взять походную одежду и обувь, дождевик, трекинговые палки, репеллент, термос и перекус, туристический коврик.

Для участия в походе требуется обязательная предварительная регистрация.