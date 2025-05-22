Пешеходный тротуар от ЖК «Мытищи Лайт» до деревни Болтино обустроят в июне

Срочная выездная встреча администрации прошла в районе жилого комплекса «Мытищи Лайт». Обустройство нового пешеходного тротуара от жилого комплекса «Мытищи Лайт» до деревни Болтино обсуждалось на срочной встрече в Мытищах.

Здесь остается участок дороги длиной около 70 метров вдоль Осташковского шоссе от улицы Красная Слобода почти до Храма Живоначальной Троицы в деревне Болтино, где нет пешеходного тротуара. Чтобы пройти этот участок, жителям приходится переходить через пешеходный переход на противоположную сторону дороги, а затем возвращаться обратно. Многие из них не ищут более безопасных путей и идут вдоль обочины, что представляет собой определённую опасность.

Представители администрации Мытищ, сотрудники «Мосавтодора» и местные жители присутствовали на встрече. Пешеходную дорожку построят до конца июня.

Сейчас выделили средства на ремонт Осташковского шоссе, и в процессе ремонта обустроят тротуар на этом участке. Все работы планируют завершить до конца июня.