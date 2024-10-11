Пешеходный переход у станции Малаховка в Люберцах возведут к июлю 2025 года

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил качество строительства пешеходного перехода через пути у железнодорожной станции Малаховка. Возведение объекта завершат в конце первой половины 2025 года.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, новый пешеходный переход исключит возможность несанкционированного прохода и обеспечит безопасное движение поездов. На стройплощадке уже вырыли котлован и армировали ростверк. Сейчас там работают 14 строителей и пять машин.

«Новый переход будет оборудован лестничными сходами и пассажирскими лифтами для маломобильных групп населения», — сказал Владимир Волков.

Напомним, на перегоне между станциями МЦД «Ухтомская» и «Люберцы» в прошлом году построили подобный переход.

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