Пешеходный переход над ж/д путями в Люберцах построят к концу года

В Люберцах продолжается строительство нового надземного пешеходного перехода через железную дорогу между станциями Малаховка и Красково. В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.
Сейчас строители собирают металлический каркас павильона со стороны 1-й Первомайской улицы — идут сварочные работы и монтаж элементов конструкции. Также рабочие выполняют работы в шахте лифта и готовятся к завершению остекления павильона со стороны Нового проспекта.
«Новый переход соединит между собой Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. Сейчас на стройплощадке завершено устройство монолитных лестниц со стороны Нового проспекта и монтаж металлокаркаса башен-сходов со стороны Нового проспекта и улицы 1-й Первомайской. Кроме этого, на 90% завершены работы по устройству систем электроснабжения и наружного освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Новый переход будет соответствовать современным стандартам — он будет полностью остеклен, оборудован лестницами и приспособлен для маломобильных граждан.
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