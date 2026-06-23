Пешеходный переход над Южно-Лыткаринской дорогой в Люберцах откроют 1 июля

Возле поселка Мирный городского округа Люберцы продолжается возведение разноуровневого пешеходного перехода через Южно-Лыткаринскую автодорогу. Подрядчик уже завершил строительство башен-сходов и сборку пролетного строения, а общая строительная готовность объекта составляет 87 процентов.

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Начальник управления дорожного хозяйства администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов отметил, что рабочие выполнили установку перильного ограждения лестничных сходов и пролетного строения по временной схеме, что позволит организовать рабочее движение по переходу с 1 июля. Жители получат возможность безопасно пересекать скоростную трассу, а парк «Лесная опушка» станет доступнее для жителей округа. Завершение монтажа лифтового оборудования запланировано на второй квартал 2027 года.