Пешеходный переход на Красной улице в Люберцах откроют к концу января

Два подземных пешеходных перехода построят на пересечении Октябрьского проспекта с Красной и Смирновской улицами в Люберцах. Один из них откроют в конце января, а второй — в апреле.

Как сообщили в областном Минтрансе, переходы строят в рамках реконструкции Октябрьского проспекта. Объект на пересечении с Красной улицей уже готов на 96%.

«Переход частично уже открыт, для пешеходов открыты две секции из четырех. После остекления двух секций, движение перераспределят и будут работать на двух оставшихся секциях», — рассказали в ведомстве.

На втором пешеходном переходе сейчас обустраивают основания и готовят конструкции для установки входных групп. Работы там завершат к концу апреля.

Новые переходы оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами с выходом на Октябрьский проспект, Красную и Смирновскую улицы.