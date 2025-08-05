Пешеходный переход и новые светофоры появились около ТЦ 4Daily в Мытищах

Два новых светофора установили в Мытищах. Это сделали, чтобы обеспечить безопасность жителей, переходящих здесь дорогу.

Работы провели специалисты «Мосавтодора». Они смонтировали оборудование.

Синхронизацию светофоров организовали сотрудники Центра безопасности дорожного движения. Благодаря этому повысилась пропускная способность двух улиц и стало меньше заторов.

Сейчас продолжают оценивать эффективность внесенных изменений в работу светофоров.

«Важно подчеркнуть значимость подхода к развитию улично-дорожной сети городов. Установленные светофоры являются лишь одним из компонентов общей стратегии повышения качества жизни горожан. Установленные светофоры способствуют поддержанию высокого уровня безопасности на дороге даже в условиях интенсивного трафика», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.