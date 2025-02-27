Пешеходный переход через железную дорогу в Малаховке построят в 2025 году

Новый разноуровневый пешеходный переход построят в Люберцах между станциями Малаховка и Красково. Он соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу.

Как сообщили в региональном Минтрансе, строители уже завершили монтаж боковых секций пролета.

«В ближайшее время строители приступят к монтажу металлоконструкций башен-сходов. Открыть движение по пешеходному переходу планируется во втором квартале текущего года», — добавил глава ведомства Марат Сибатулин.

Переход обустроят по современным стандартам с полным остеклением, лестницами и адаптацией для инвалидов. Ширина строения составит четыре метра. Переход обеспечит безопасный и комфортный путь более чем для 10 тысяч человек.