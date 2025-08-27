Пешеходный переход через ж/д пути у станции Малаховка достроят в этом году

Новый надземный пешеходный переход через железную дорогу продолжают строить у станции Малаховка в Люберцах. Открыть его планируют в третьем квартале этого года.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы уже завершили на 90%. Сейчас строители продолжают остекление башен-сходов. Лестницы и перекрытия со стороны Нового проспекта полностью готовы. Также завершается обустройство коммуникаций и освещения.

«Напомним, что монтаж и остекление пролетного строения, основные бетонные работы и монтаж металлоконструкций завершены. Сейчас подрядчик выполняет монтаж панелей лифтовых шахт, а также ведет работы по очистке бетонных поверхностей, их лакировке и окраске металлоконструкций», — сообщил глава ведомства Московской области Марат Сибатулин.

Надземный переход будет полностью остеклен и приспособлен для инвалидов. Комфортный и безопасный путь получат более 10 тысяч жителей.