Пешеходный переход через ж/д пути построят в Люберцах во 2 квартале 2025 года

В Люберцах между станциями Малаховка и Красково продолжается строительство пешеходного перехода через ж/д пути. На данный момент рабочие завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и комфортный переход через железную дорогу более чем для десяти тысяч жителей близлежащих районов.
В ведомстве уточнили, что движение по пешеходному переходу планируют открыть во втором квартале 2025 года. Новый транспортный объект будет соответствовать всем современным стандартам: его полностью остеклят, оборудуют лестничными сходами и приспособят для маломобильных групп населения.
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