Пешеходный переход через трассу М-5 «Урал» в Люберцах обустроят до октября

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков побывал на стройплощадке надземного пешеходного перехода через трассу М-5 «Урал». Сейчас там возводят центральную опору конструкции, работу завершат к октябрю 2024 года.

Наземный пешеходный переход через трассу М-5 «Урал» в Люберцах начали строить в районе улицы Старый Двор в поселке Октябрьский. Глава округа приехал с проверкой на место строительства.

«Будущий надземный пешеходный переход длиной более 60 метров будет полностью оборудован для маломобильных групп населения. Также на участке запланировано обустройство тротуаров, освещения, водоотведение. В настоящее время подрядчик приступил к монтажу центральной опоры», — рассказал Владимир Волков.

Сооружение выполнят из металлоконструкции. Также там обустроят защитное ограждение из монолитного поликарбоната для безопасности пешеходов. Закончат строительство до октября этого года.

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