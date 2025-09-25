Пешеходный переход через Акуловский водоканал в Королеве обустроят в октябре

Акуловский водоканал — важная коммунальная магистраль — проходит по территории наукограда Королева. Ежедневно его пересекают десятки тысяч жителей, чтобы попасть из одного микрорайона в другой, добраться до социальных объектов и общественных пространств.

Обеспечить удобное и безопасное передвижение через насыпи и углубления водоканала — одна из важных задач городских властей. В этом году на одном из участков — в микрорайоне Новые Подлипки — появится новый пешеходный переход. Уже в октябре благодаря ему королевцы с комфортом смогут добраться до расположенных в районе детских садов и школ, поликлиники, железнодорожной станции Подлипки Дачные и других важных мест.

Работа по созданию новой пешеходной коммуникации подходит к концу: на переходе уже смонтированы современные лестничные пролеты с удобными металлическими поручнями. Ступеньки покрыты специальной палубной доской, обладающей противоскользящими свойствами для комфорта в снег и дождливую погоду. Также здесь появились удобные пандусы для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями.