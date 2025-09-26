Пешеходный мост между Люберцами и Москвой построили в Подмосковье

Пешеходный мост через озеро Черное построили в Подмосковье. С его помощью жители Люберец смогут удобно дожиться до Москвы пешком. Пересечь сооружение можно всего за шесть минут.

Мост соединяет два берега озера: улице Лавриненко в Москве и жилой комплекс «Самолет» в Люберцах. Ожидается, что им будут пользоваться порядка тысячи человек в час. Длина сооружения составила 459 метров.

Мост «Дружба» оборудован удобными перилами и камерами видеонаблюдения. Его возводили под контролем специалистов регионального стройнадзора.

Объект стал частью масштабного проекта благоустройства территории вдоль озера Черное. Там также создадут прогулочные зоны, амфитеатр, спортивные и игровые площадки.