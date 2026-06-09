Пешеходный мост через реку Македонку в Люберцах откроют летом 2026 года

В Люберцах продолжается строительство пешеходного моста через реку Македонка в районе Малаховского озера. Подрядчик завершил основной этап работ — надвижку металлического пролетного строения, ведется укрепление опор конструкции.

Объект возводят по просьбам жителей при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Основной этап — надвижка металлического пролетного строения моста уже выполнена. В ближайшее время начнется устройство гидроизоляции и монтаж настила моста. Параллельно на заводе ведется изготовление арочных конструкций, которые станут украшением моста», — отметил глава округа Владимир Волков.

После завершения всех работ по строительству моста специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. Она будет удобной для прогулок и полноценного отдыха. Открыть пешеходное движение по мосту планируют летом текущего года.