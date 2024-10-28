Пешеходный мост через Кольцевую улицу в Лобне построят в 2025 году

На площадке завершились испытания установленных на переходе буронабивных свай. Анна Кротова рассказала, что строители выполняют значительный объем работ под землей. Чтобы установить переход, специалисты бурили скважины для свай, монтировали каркас конструкции и заливали бетон.

В настоящее время со стороны микрорайона Восточный рабочие армируют фундамент под башню, где будут расположены лестницы и лифт. Со стороны Южного микрорайона идет укладка бетона для фундамента опоры. Все работы планируют закончить в 2025 году.

Благоустройство общественных пространств и зон отдыха остается в числе приоритетных направлений в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году преобразятся еще 75 пространств.

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