Пешеходный мост через Егорьевское шоссе в Люберцах построят в 2025 году

Строительство надземного пешеходного перехода продолжается в районе дома № 10 на улице КСЗ в поселке Красково. Ход работ проверили глава Люберец Владимир Волков и начальник отдела Госавтоинспекции Илья Атаманов.

Мост через Егорьевское шоссе будет закрытого типа. Пешеходную часть остеклят светопрозрачным поликарбонатом. Строители параллельно занимаются обустройством подходных путей к объекту.

Владимир Волков отметил, что движение на этом участке трассы очень оживленное, поэтому важно повысить уровень безопасности дорожного движения. Рядом с пешеходным переходом расположены новая школа на 1100 мест, детские сады и Гуманитарно-социальный институт.

«Работы в активной фазе, подрядчик идет в графике», — констатировал по итогам проверки руководитель муниципалитета. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал будущего года.

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