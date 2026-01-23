Пешеходные переходы Жуковского очистили от снега

В Жуковском продолжаются активные работы по ликвидации последствий обильных снегопадов. К городским коммунальным службам, работающим в усиленном режиме, присоединились добровольцы.

Активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» взяли на себя расчистку наиболее социально значимых участков городской инфраструктуры. Вооружившись необходимым инвентарем, молодые люди сфокусировали свое внимание на обеспечении безопасности пешеходов. В течение нескольких дней добровольцы освобождали от наледи и снежных навалов подходы к пешеходным переходам на ключевых улицах города: Чапаева, Нижегородская, Баженова, а также Мясищева и Молодежная.

Особое внимание уделили оживленным перекресткам, где ежедневно проходит большой поток людей: пересечениям улицы Дзержинского с улицами Чкалова и Семашко. Кроме того, волонтеры полностью привели в порядок крутую лестницу в районе дома № 83 по улице Гагарина.