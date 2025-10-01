Пешеходные переходы через Акуловский водоканал отремонтировали в Королеве

Мосты для пешеходов связывают микрорайоны Болшево, Юбилейный, Новые Подлипки и район Комитетского леса с железнодорожной станцией Подлипки Дачные. В этом году по просьбам жителей переходы обновили.

Работы начались в сентябре и заняли несколько недель. Специалисты демонтировали старые сооружения и установили современные лестничные пролеты с удобными ступенями, металлическими поручнями.

Позаботились также о родителях с колясками и о маломобильных гражданах. Для них оборудовали специальные пандусы. Ступени пешеходной конструкции сделали из палубной доски с противоскользящим эффектом. Передвигаться по ним безопасно и комфортно даже в дождь.

Отметим, что Акуловский водоканал каждый день пересекают тысячи жителей Королева. И одна из главных задач администрации муниципалитета — обеспечить им удобное и безопасное передвижение.