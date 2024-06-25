Пешеходные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали сломанные пешеходные ограждения вдоль региональных дорог Подмосковья. Работы выполнили в шести городских округах, о чем сообщили в Минтрансе региона.

Ограждения отремонтировали на улицах Жуковского в Жуковском и Луховицах, Волковском шоссе в Мытищах, Томилинской улице в Дзержинском, Центральной улице в поселке Индустрия под Коломной и Центральной улице в селе Алабушево под Солнечногорском.

Ограждения устанавливают в местах, где велик риск аварий с участием пешеходов. Также барьеры препятствуют парковкам на тротуарах.

Участки, требующие ремонта, находят во время обследований дорожной сети, которые специалисты Мосавтодора проводят еженедельно. Во время таких проверок оценивают также состояние светофоров, линий освещения и искусственных неровностей. При необходимости объекты включают в план ремонта.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.