Пешеходные мосты через Акуловский водоканал в Королеве обновят в сентябре

В середине лета по просьбе жителей три переходных моста через Акуловский водоканал вошли в программу благоустройства. Они имеют важное значение, поскольку соединяют жилые районы с учреждениями социальной инфраструктуры.

По оценкам специалистов в августе было принято решение отреставрировать две пешеходные коммуникации, сохранив несущие конструкции, а вот третий мост требовал демонтажа.

В данный момент подрядчик уже демонтировал старую конструкцию. Из-за износа металла работы велись поэтапно. Также проводилась геодезическая съемка, затем были определены точки под основание водопропускной трубы, смонтирована опалубка и омоноличивание стыков.

Сейчас на объекте проводится бетонирование. Параллельно подрядчик проведет ремонт и окраску двух других навесных конструкций. Все работы должны завершить до конца сентября.