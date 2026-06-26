Сегодня 09:55 Пешеходные маршруты благоустроили по просьбам жителей в Котельниках 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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В городском округе продолжается благоустройство дворов и пешеходных маршрутов. Качество выполненных работ проверил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич.

Вместе с представителями администрации округа Всеволод Волосевич посетил несколько объектов и оценил качество работ. В трех дворах благоустройство уже завершается. Особое внимание комиссия уделила «народным тропам». Такие маршруты появляются там, где жители годами выбирали наиболее удобные пути. Теперь привычные дорожки получают современное покрытие и становятся более комфортными и безопасными. Одна из новых пешеходных коммуникаций появилась этим летом вдоль гаражного массива — от улицы Кузьминской до дома № 10 по улице Новой. В ближайшее время здесь проведут озеленение прилегающей территории.

Еще один объект расположен в микрорайоне Силикат. Здесь благоустроили маршрут между домами № 6 и № 28, которым ежедневно пользуются местные жители. Во время проверки специалисты выявили несколько недостатков, которые подрядчик пообещал исправить.

Последней точкой объезда стала пешеходная дорожка, соединяющая микрорайоны Силикат и Новые Котельники. Основной маршрут был обустроен в прошлом году. В этом сезоне по просьбам жителей здесь дополнительно сделали подходы от жилых домов к существующей пешеходной зоне, проходящей от пруда. Работы по благоустройству в Котельниках продолжатся до августа. Кроме того, подрядчику предстоит исправить выявленные недочеты. После этого специалисты проведут повторную проверку. Предложения по строительству новых пешеходных коммуникаций жители могут направлять в управление благоустройства администрации округа.