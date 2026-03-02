Пешеходные экскурсии к 8 марта пройдут в Пушкино

В преддверии Международного женского дня Пушкино готовит для жителей и гостей города особый подарок. С 7 по 9 марта здесь пройдут авторские пешеходные экскурсии, которые позволят взглянуть на историю округа через призму женских судеб.

Проект, организованный местным театром совместно с гидом-краеведом Ольгой Соловьевой, обещает стать одним из самых атмосферных событий праздничных выходных. Маршрут пролегает по территории бывшего села Пушкино, где каждый поворот хранит память о выдающихся женщинах прошлого. Участники прогулки увидят место, где располагался дом ткачихи Курбановой, чей труд стал частью промышленной славы региона. Экскурсовод расскажет о предпринимательской жилке купцов Сорокиных, показав их бывшие складские помещения, и проведет группу через мост над рекой Учей.

«Особое внимание в программе уделено семье Арманд. Экскурсанты посетят их родовое гнездо и узнают захватывающую историю Инессы Арманд. Краевед раскроет секрет: почему имя этой яркой женщины носит целый микрорайон города и какую роль ее семья сыграла в развитии местного производства. Для любителей деталей подготовили настоящие исторические находки: возможность увидеть подлинную метлахскую плитку 1911 года, сохранившую клеймо мастера», — отметили организаторы.

Финал прогулки обещает быть иммерсивным. У водопада на реке Серебрянке участников ждет «парфюмерная дегустация». Каждому дадут прикоснуться к истории буквально по запаху: организаторы воссоздали ароматы духов, которыми пользовались пушкинские модницы на рубеже XIX и XX веков.