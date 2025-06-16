Пешеходные дорожки отремонтировали в парке «Ривьера» в Можайске

Рабочие завершили ремонт дорожек для пешеходов в одном из парков Можайска. Также здесь модернизировали лыжероллерную трассу.

Специалисты отсыпали дорожный настил из песка из щебня. Затем тропинки заасфальтировали, а рядом уложили тротуарную плитку и свежий газон.

При этом все водные объекты парка — а это сеть ручьев и небольших речек — проходят под дорожками по своим естественным руслам.

«Мы провели модернизацию тропиночной сети и лыжероллерной трассы. Устранили последствия естественного паводка прошлых лет. Теперь посетители парка будут прогуливаться по нашим обновленным тропинкам», — прокомментировал директор парка «Ривьера» Александр Калинин.

Отметим, что в парке регулярно проходят мероприятия для жителей всех возрастов. К примеру, на прошлой неделе здесь организовали мастер-классы и квесты.