Мастер-классы и квесты пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Для жителей и гостей Можайского округа на этой неделе в парке «Ривьера» подготовили насыщенную программу. Так, 9 июня, традиционно стартует занятие по зумбе в 19:00 на универсальной площадке парка.

Тренер Евгений Смирнов приглашает всех желающих получить заряд бодрости и энергии. 12 июня, в честь Дня России, подготовлена насыщенная праздничная программа.

Посетители смогут познакомиться с исторической фотовыставкой, посетить ярмарку изделий ручной работы, принять участие в интерактивных мероприятиях и творческих мастер-классах. В подарок гостям выступят талантливые артисты из Можайска, а также будет представлен большой бисквитный торт в цветах триколора, созданный молодой и уже известной по всей России кондитерской командой Александра Богачева. Для памятных снимков организована тематическая фотозона.

В пятницу, 13 июня, вечер завершится танцевальным фитнесом под руководством инструктора Анны Петровой. Занятие начнется в 20:00 на универсальной площадке.

Субботнее утро, 14 июня, откроется в 13:00 спортивной танцевальной зарядкой «Ритм зарядка» для взрослых и детей на большой детской площадке в нижней части парка. В 13:35 пройдет анимационная программа с квестом «Школа шпионов» для детей. В 14:05 в беседке № 8 стартует мастер-класс «Искусство творчества», который поможет раскрыть творческие способности участников.

В воскресенье, 15 июня, с 12:00 до 14:00 на малой скейт-площадке в нижней части парка пройдет обучение фланкировке казачьей шашкой — гости смогут освоить основы ударов, финтов и защитных движений этим традиционным оружием казаков.

Детская программа начнется в 13:00 спортивным мероприятием «Энергия в движении» на большой детской площадке. В 13:35 пройдет веселое анимированное шоу «Играй. Танцуй. Веселись», а в 14:05 в беседке № 8 стартует мастер-класс «Фантазия творчества», где дети смогут создать оригинальные художественные изделия своими руками.