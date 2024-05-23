Пешеходную зону возле улицы Ленина благоустроят в Кашире в 2025 году

Пешеходная зона возле улицы Ленина в Кашире победила на Всероссийском конкурсе голосования по выбору объектов благоустройства. Территория преобразится уже в 2025 году.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, из 220 объектов, предложенных для выбора, на голосовании отобрали 53 локации. Их преображение начнется уже в 2025 году. Пешеходную зону в Кашире выбрали более 5,4 тысячи человек.

Напомним, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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