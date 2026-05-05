Пешеходную зону у ТЦ «Мальково» благоустроят в Наро-Фоминске

Работы по обновлению территории возле торгового центра продолжаются. В ближайшее время там высадят остролистные клены — специалисты уже определили оптимальные места для саженцев.

Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Утва пояснил, что локации подбирали так, чтобы будущая крона давала естественную тень, но при этом деревья не мешали пешеходам и городской инфраструктуре. Благодаря выверенному расстоянию корневая система будет развиваться правильно, а дорожное покрытие не пострадает.

Новые деревья не только украсят территорию, но и сделают прогулки комфортнее в жаркие дни. Благоустройство продолжается — впереди еще много приятных изменений.

В муниципалитете постоянно проводят работы по преображению общественных пространств. Так, центральные улицы округа тоже планируют обновить в этом сезоне.