Центральные улицы Наро-Фоминска благоустроят в этом сезоне

Центральные улицы Наро-Фоминска в этом сезоне ждет благоустройство. Специалисты проведут работы по обновлению пешеходной зоны на площади Свободы и посадят молодые деревья.

Участок от отеля «Фабрикант» до поворота к бизнес-центру «Гермес» отремонтируют уже в ближайшее время. Подрядчик уложит новую брусчатку на площади почти 1000 квадратных метров. Общая площадь обновленной пешеходной зоны составит около 1500 квадратных метров.

Строители также приведут в порядок пандусы у дома № 8 — это облегчит передвижение маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Для людей с нарушением зрения установят тактильные указатели.

Коммунальные службы проведут санитарную обрезку деревьев и посадят новые. Это сделает улицы светлее и аккуратнее. Все работы организаторы проведут с учетом пожеланий жителей.