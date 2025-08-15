Пешеходную зону на Пушкинской площади реконструируют в Щелкове

Площадь, раскинувшаяся у подножия памятника Александру Пушкину, давно нуждалась в обновлении. За годы активной эксплуатации покрытие пешеходной зоны утратило прежний вид.

Администрация округа приняла решение о комплексной реконструкции пешеходной зоны. В настоящее время на Пушкинской площади кипит работа. Полным ходом идет демонтаж старой плитки. Рабочие готовят основание для укладки нового покрытия, выравнивая поверхность и устраняя все дефекты. Параллельно с этим ведутся работы по замене поврежденных бордюрных камней. Особое внимание уделяется укреплению крышек канализационных люков.

«В качестве нового покрытия выбрана российская плитка, отличающаяся особой формой и структурой. Ее уникальные свойства препятствуют проникновению влаги внутрь, что значительно снижает риск разрушения основания и продлевает срок службы покрытия на долгие годы. Новая плитка не только практична и долговечна, но и обладает эстетичным внешним видом, гармонично вписываясь в архитектурный ансамбль Пушкинской площади», — сообщил подрядчик.

Согласно графику, обновленная пешеходная зона будет доступна для жителей и гостей города после 9 сентября. К этому времени планируется завершить все работы по укладке плитки, установке бордюров и благоустройству территории.