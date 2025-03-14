Пешеходную дорожку во Фрязине отремонтируют в следующем году по просьбе жителей

Заместитель главы округа Юлия Шувалова провела встречу с жителями дома № 31 по проспекту Мира, чтобы обсудить планы благоустройства дворовой территории и ответить на волнующие вопросы. Одним из основных обращений жителей стала просьба о ремонте пешеходной дорожки, пролегающей вдоль их дома и находящейся в неудовлетворительном состоянии.

Юлия Шувалова сообщила, что данный участок будет включен в программу Московской области «Пешком» на 2026 год.

В текущем году в округе планируется реализовать несколько других проектов, направленных на улучшение пешеходной инфраструктуры. В частности, планируется создать три новых пешеходных маршрута: тротуар, ведущий вдоль теннисного корта до сквера, расположенного по адресу Институтская, 10а, а также пешеходные дорожки вдоль детского сада № 10 и дома № 4 по улице 60 лет СССР.