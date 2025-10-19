Пешеходную дорожку построят на Солнечной улице в серпуховском поселке Оболенск

В городском округе Серпухов продолжается масштабная работа по обновлению и улучшению дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов стала улица Солнечная в поселке Оболенск, сейчас там обустраивают тротуар протяженностью 12 метров.

Также продолжаются работы по отсыпке щебнем дороги на Фестивальной улице. Это значительно улучшит качество покрытия и обеспечит безопасность движения.

Мероприятия по строительству и ремонту дорог направлены на повышение уровня и безопасности сельчан, увеличение транспортной доступности. Все это делает поселок Оболенск более удобным и привлекательным для проживания и отдыха.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.