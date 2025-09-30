Пешеходная экскурсия прошла в парке в Мытищах

Историко-художественный музей расширил свои границы в честь Всемирного дня туризма. Пешеходная экскурсия «Музей под открытым небом» развернулась в аллеях живописного места округа, памятники и зеленые уголки превратились в страницы ожившей книги, где каждая деталь рассказывала свою уникальную историю.

Экскурсия позволила жителям и гостям города погрузиться в богатую историю и культурное наследие Мытищ.

«История нашего города крайне увлекательна. Жители в текущем году отметили его столетие, однако, если углубиться в прошлое, то можно увидеть, насколько богата событиями эта территория. Места здесь наполнены волшебной и притягательной силой», — отметила экскурсовод Алла Болдина.

«Мне было действительно интересно взглянуть на это место, представив, что здесь когда-то простирались поля, и парка еще не существовало. Я живу в Мытищах уже долгие годы, но никогда прежде не подозревала, сколько секретов и событий хранит парк Мира», — поделилась впечатлениями жительница Мытищ Ксения Савченко.