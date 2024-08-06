Пешее паломничество состоится в Одинцове к церковному празднику

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Традиционное пешее паломничество состоится в Одинцове в день Рождества святителя Николая Чудотворца. Церковный праздник отметят 11 августа.

Паломничество пройдет уже в четвертый раз. Верующие пройдут по старинной митрополичьей дороге через Масловский лес от древнего храма в селе Дмитровское до еще строящейся церкви святителя Николая в поселке Николина Гора.

Пешее паломничество является частью программы по популяризации исторических, культурных и природно-ландшафтных достопримечательностей в туристско-рекреационнои кластере «Звенигородский вектор». Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева, его реализуют при участии Звенигородского музея-заповедника.

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