Первым выпускникам целевого набора вручили дипломы в колледже Воскресенска

В ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» состоялось торжественное вручение дипломов 16 выпускникам специальности «Химическая технология производства химических соединений», обучавшимся по целевому набору от филиала ВМУ АО «ОХК „Уралхим“. Программа, стартовавшая в 2022 году, завершилась получением диплома в статусе штатных сотрудников предприятия — студенты заключили трудовой договор еще на этапе обучения.

Для филиала «ВМУ» этот выпуск стал знаковым: впервые за последние годы подготовлена группа молодых специалистов под конкретные производственные операции в цехах аммофоса № 1 и № 2, экстракционной фосфорной кислоты № 3, отделении фторосаждения, цехе контактной серной кислоты и централизованном отделе технического контроля. В течение четырех лет студенты получили необходимую теоретическую и практическую базу, ориентированную на реальные задачи производства.

Пятеро выпускников продолжат образование в Ивановском государственном химико-технологическом университете также в рамках целевого договора с «ВМУ». Это позволяет предприятию выстраивать долгосрочную кадровую траекторию для каждого специалиста.

Яна Агеева, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «ВМУ», отметила, что этот выпуск стал итогом четырехлетней работы: в новейшей истории предприятия впервые выстроен полный цикл — от набора студентов до их трудоустройства на площадках с подготовкой под конкретные задачи. Она подчеркнула, что компания рассчитывает на вклад молодых сотрудников и гарантирует поддержку в профессиональном развитии.

Сотрудничество Воскресенского колледжа и филиала «ВМУ» длится много лет, однако нынешний выпуск целевиков продолжил традицию с более системным подходом — с гарантированным трудоустройством и адресной подготовкой, что укрепляет кадровый потенциал градообразующего предприятия.